Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Gaststätte /täter ...

Einbruch in Gaststätte /täter erbeuteten Bargeld

47647 Kerken - Am Samstag, 31.03.2018 zwischen 03:30 Uhr und 07:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in Aldekerk auf der Marktstr. gewaltsam in eine Gaststätte ein. Nachdem sie an einem Fenster die Rolladen hochgedrückt hatten, hebelten sie das Fenster auf und gelangten in den Schankraum. Dort wurden eine Geldbörse mit Bargeld und ein Sparkasten entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/1250

