Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Gaststätte / zwei ...

Einbruch in Gaststätte / zwei Geldspielautomaten aufgebrochen

Kevelaer - Am Montag (27. August 2018) zwischen 3.00 und 13.40 Uhr gelangten unbekannte Täter gewaltsam über den Innenhof in eine Gaststätte an der Marktstraße und brachen hier zwei Geldspielautomaten auf. Über die Höhe der Tatbeute können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 02832 - 9200 mit der Polizei in Kevelaer in Verbindung zu setzen.

