Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Handwerkerbetrieb / ...

Einbruch in Handwerkerbetrieb / mehrere Werkzeugmaschinen entwendet

Kevelaer - In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (30. November) und Samstagmittag (1. Dezember 2018) gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Lagerhalle eines Handwerkerbetriebes an der Industriestraße und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen. Hinweise an die Polizei Kevelaer, Telefon 02832 - 9200.

