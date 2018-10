Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Mehrfamilienhaus / ...

Einbruch in Mehrfamilienhaus / Schmuck entwendet

Kleve - Unbekannten gelang es in 25 Minuten, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Ackerstraße einzudringen und Schmuck zu entwenden. Am Freitag, 12.10.2018, zwischen 19:11 Uhr und 19:36 Uhr, hebelten diese die Wohnungstür im Mehrfamilienhaus auf und durchsuchten die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Stoffbeutel mit Ohrringen entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040, zu wenden.

