Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Reihenhaus

Einbruch in Reihenhaus

Kleve - Nachdem Unbekannte die Markise hochgeschoben und das dahinter liegende Fenster unerlaubt geöffnet hatten, entwendeten sie aus einem Reihenhaus auf der Triftstraße diverse Elektrogeräte. Zeugen, welche die Tatausführung in der Zeit von Freitag, 28.09.2018, 21:30 Uhr, und Samstag, 29.09.2018, 08:30 Uhr, beobachtet oder anderweitig zur Ermittlung der Täter beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kleve zu wenden.

