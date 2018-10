Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Rohbau

Einbruch in Rohbau

Kerken-Nieukerk - In der Zeit von Freitag, 26.10.2018, 19:00 Uhr, bis Samstag, 27.10.2018, 07:45 Uhr, brachen Unbekannte ein Vorhängeschloss auf, welches ein in Restauration befindliches Bauerngehöft auf der Straße "Am Schüttenhof" gegen Unbefugte schützen sollte. Hierdurch konnten diverse Arbeitsgeräte aus dem Rohbau entwendet werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/1250, zu wenden.

