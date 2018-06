Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Wohnung eines ...

Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen

Rees-Millingen - In der Zeit von Freitag, 01.06.18, 17:00 Uhr bis Samstag, 02.06.18, 10:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hurler Straße ein. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten unter anderem eine Geldkassette mit Bargeld und mehrere Herrenarmbanduhren.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emmerich unter der Telefonnummer 028227830.

