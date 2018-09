Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Wohnung eines ...

Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Kleve - Am Freitag, 07.09.18, in der Zeit von 10:00 bis 13:40 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Wohnungtür in einem Mehrfamilienhaus an der Flandrischen Straße in Kleve auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Es wurden Bargeld, eine Herrenarmbanduhr und zwei Zippo-Feuerzeuge entwendet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

