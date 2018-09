Kreispolizeibehörde Kleve / Einbrüche in zwei Wohnhäuser - ...

Einbrüche in zwei Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

Straelen - Am Samstag, 01.09.18, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Haus am Meisenweg ein.

Am gleichen Tag, in der Zeit von 14:45 Uhr bis 15:45 Uhr wurde in ein Reihenhaus an der Mozartstraße eingebrochen.

In beiden Fällen hebelten die Täter die Haustür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Über die Höhe der Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Im Anschluss an die Tat entleerten die Täter Reinigungsmittel auf die Fußböden der Häuser. Aufgrund der Tatbegehung ist davon auszugehen, dass die Einbrüche durch die gleichen Täter begangen wurden.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Geldern unter der 02831 1250.

