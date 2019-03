Kreispolizeibehörde Kleve / Elektronikbauteile aus hochwertigem ...

Elektronikbauteile aus hochwertigem PKW entwendet / Zeugen gesucht

Issum - In der Nacht zu Freitag, 29.03.2019 drangen unbekannte Täter in einen auf dem Heyerweg in Issum geparkten PKW BMW 530D X-Drive. Aus diesem wurde ein Vielzahl von Elektronikteilen (Navigationsgerät, Radio u.a.) entwendet. Es entstand hoher Schaden. Hinweise bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250.

