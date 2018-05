Kreispolizeibehörde Kleve / Emmerich - 26-Jährige Frau bei ...

Emmerich - 26-Jährige Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt / Fahrer eines schwarzen Kleinwagens gesucht

Emmerich - Am Samstag (26. Mai 2018) gegen 5.30 Uhr parkte eine 26-jährige Frau aus Emmerich ihren silberfarbenen VW Polo am rechten Fahrbahnrand der Frankenstraße in der Nähe der Kreuzung Zütphener Straße. Als sie ausstieg und das Auto abschließen wollte, erfasste sie ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich mit dem Außenspiegel. Die 26-Jährige stürzte und verletze sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der 26-Jährigen war sie von einem schwarzen Kleinwagen, vermutlich ein VW, erfasst worden. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten in Richtung 's-Heerenberger Straße weiter.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822-7830.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve