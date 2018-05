Kreispolizeibehörde Kleve / Emmerich- Brand einer Kopfweide/ ...

Emmerich- Brand einer Kopfweide/ Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Vrasselt - Am Mittwoch (23. Mai 2018) gegen 14.21 Uhr wurde der Polizei eine brennende Kopfweide an der Broichstraße zwischen der Riethsteege und Regenittstraße gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Selbstentzündung kann aufgrund des Regens in der vorangegangenen Nacht zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. In der Vergangenheit kam es bereits zu zwei Bränden von Kopfweiden und Sperrmüll im Bereich Riethsteege (siehe hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/3928607).

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise richten Sie bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.

