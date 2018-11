Kreispolizeibehörde Kleve / Emmerich - Einbruch in Garage / ...

Emmerich - Einbruch in Garage / Werkzeugmaschinen entwendet

Emmerich-Vrasselt - In der Zeit zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch (14. November 2018), 14.00 Uhr, öffneten unbekannte Täter an der Hauptstraße ein Tor und fuhren mit einem Fahrzeug auf ein Privatgrundstück. Auf dem angrenzenden Grundstück wir zur Zeit ein Haus gebaut. Die Täter brachen auf dem Baugrundstück ein Seitenfenster an einer Garage auf. Sie entwendeten von dort verschiedene Werkzeugmaschinen, die sie mit ihrem Fahrzeug abtransportierten.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

