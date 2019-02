Kreispolizeibehörde Kleve / Emmerich - Einbruch in Herrenhaus / ...

Emmerich - Einbruch in Herrenhaus / Täter entwenden unter anderem Gemälde

Emmerich - In der Zeit zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr, und Freitag (22. Februar 2019), 14:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Herrenhaus an der Hüthumer Straße ein. Sie schlugen ein Kellerfenster ein, um sich Zugang zu verschaffen. Die Täter entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette, mehrere Gemälde sowie einen Beamer und flüchteten.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Beobachtungen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve