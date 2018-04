Kreispolizeibehörde Kleve / Emmerich - Graffiti Sprayer leistet ...

Emmerich - Graffiti Sprayer leistet Widerstand / 55-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt

Emmerich - Am Donnerstag (19. April 2018) gegen 12.00 Uhr entdeckte eine 51-jährige Spaziergängerin zwei Männer, die Graffiti an einen Brückenpfeiler der Bahnüberführung an der Nierenberger Straße sprühten. Die Frau informierte sofort die Polizei und beschrieb die Täter. Eine Polizeistreife traf kurz darauf an der Nierenberger Straße auf zwei Tatverdächtige (29 und 44 Jahre alt, beide aus Emmerich). Im Rucksack des 29-Jährigen fanden die Beamten acht Spraydosen. Der 29-Jährige riss sich von den Beamten los und schlug nach ihnen. Dabei verletzte sich ein 55-jähriger Polizeibeamter leicht an der Hand. Er konnte weiterhin Dienst machen. Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen fanden die Polizeibeamten Amphetamin. Gegen das Duo wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

