Kreispolizeibehörde Kleve / Emmerich- Öffentlichkeitsfahndung/ ...

Emmerich- Öffentlichkeitsfahndung/ Wer kennt den Mann auf dem Bild?

Emmerich am Rhein - Am 08.02.2018 gegen 16.05 Uhr betraten vier unbekannte Täter eine Apotheke an der Kaßstraße. Drei der unbekannten Täter suchten das Gespräch zu den Mitarbeiterinnen der Apotheke. Der Vierte ging hinter den Thekenbereich zu einer ungesicherten Kasse und entnahm Bargeld. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter.

Wer kennt die Jugendlichen auf den Bidlern?

Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.

