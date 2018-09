Kreispolizeibehörde Kleve / Emmerich - Polizei durchsucht ...

Emmerich - Polizei durchsucht Einfamilienhaus / Marihuana-Plantage im Keller gefunden

Emmerich - Aufgrund eines Hinweises auf Drogen erwirkte die Kripo Emmerich einen Durchsuchungsbeschluss. Am Mittwochvormittag (12. September 2018) durchsuchten die Beamten ein Einfamilienhaus an der Reeser Straße. In zwei Kellerräumen des Hauses fanden sie eine professionelle Marihuana-Plantage. Die Polizei stellte die Marihuanapflanzen sowie die Aufzuchtanlage sicher. Die Kripobeamten nahmen einen 42-jährigen Hausbewohner fest. Er lässt sich durch einen Rechtsanwalt vertreten. Der 42-Jährige wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen ihn an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve