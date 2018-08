Kreispolizeibehörde Kleve / Emmerich - Unbekannte schlugen auf ...

Emmerich - Unbekannte schlugen auf 29-jährigen Mann ein / Die Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein - Am Donnerstag (16. August 2018) gegen 20.55 Uhr schlugen drei bislang unbekannte Männer an der Einmündung Großer Löwe / Baustraße auf einen 29-jährigen Mann aus Polen ein. Dabei benutzten sie einen Baseballschläger. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten mit einem weißen Audi A3 und einem roten Kleinwagen mit schwarz lackierter Motorhaube. Der 29-Jährige wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Fahrzeugen machen können. Bitte melden Sie sich bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.

