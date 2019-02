Kreispolizeibehörde Kleve / Emmerich - Unbekannte zünden ...

Emmerich - Unbekannte zünden Generator auf Baustelle der Rheinbrücke an

Emmerich - Am Dienstag (19. Februar 2019) gegen 1.50 Uhr schütteten unbekannte Täter auf dem Radweg der Klever Straße (B220) an einem Parkplatz der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Niederlande eine grüne Paste aus. Die Täter zündeten die Paste, die auf einer Fläche von rund vier Quadratmetern verteilt war, an. Durch das Feuer wurde ein Generator beschädigt. Die Feuerwehr Emmerich löschte den Brand. Bislang ist nicht bekannt, woraus die Paste besteht. Der Parkplatz wird zur Zeit als Lagerplatz für die Baustelle der Emmericher Rheinbrücke genutzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

