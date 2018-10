Kreispolizeibehörde Kleve / Emmerich - Unbekannter entblößt ...

Emmerich - Unbekannter entblößt sich vor Schülerin / Täter flüchtet mit Kastenwagen

Emmerich - Am Dienstag (2. Oktober 2018) gegen 9.45 Uhr entblößte sich an der Straße Brink ein unbekannter Mann am Zaun einer Schule. Eine Schülerin sah den Mann. Als sie ihre Freundin rief, sprang der Unbekannte in einen braunen Kastenwagen und fuhr in Richtung Innenstadt weg.

Der Mann war etwa 1,80m groß, schlank, katte kurze dunkle Haare und einen Vollbart. Er trug eine helle Jacke. Der braune Kastenwagen hatte verdunkelte Scheiben.

Täterhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.

