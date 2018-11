Kreispolizeibehörde Kleve / Emmerich - Unfallflucht / ...

Emmerich - Unfallflucht / Straßenlaterne beschädigt

Emmerich-Elten - In der Zeit zwischen Montag, 21.00 Uhr, und Dienstag (13. November 2018), 5.10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Emmericher Straße eine Straßenlaterne. Die Laterne steht an der Einfahrt eines Supermarktes. Bei dem Zusammenstoß war die Straßenlaterne aus der Verankerung gerissen worden und ragte auf den Parkplatz des Supermarktes.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

