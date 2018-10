Kreispolizeibehörde Kleve / Emmerich - Unfallflucht / Schwarzer ...

Emmerich - Unfallflucht / Schwarzer 3er BMW beschädigt

Emmerich-Hüthum - Am Dienstag (23. Oktober 2018) zwischen 9.30 und 12.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Abergsweg einen schwarzen 3er BMW an der vorderen rechten Seite. Der BMW war auf dem Parkplatz eines Golfplatzes abgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

