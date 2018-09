Kreispolizeibehörde Kleve / Emmerich - Verkehrsunfall / ...

Emmerich - Verkehrsunfall / 28-jähriger Autofahrer bei Zusammenstoß mit Baum schwer verletzt

Emmerich-Elten - Am Sonntag (9. September 2018) gegen 0.20 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Mann aus Emmerich in einem Audi A4 auf der Van-der-Renne-Straße in Richtung Lindenallee. Als er nach rechts in die Lindenallee abbiegen wollte, kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 28-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Da der 28-Jährige alkoholisiert war und nach eigenen Angaben Drogen genommen hatte, wurden ihm Blutproben entnommen. Das Auto wurde abgeschleppt.

