Kreispolizeibehörde Kleve / Fahrer eines Leichtkraftrades bei ...

Fahrer eines Leichtkraftrades bei Unfall verletzt

Geldern - Am Samstag, 13.10.18 gegen 14:35 Uhr befuhr eine 44jährige Düsseldorferin mit ihrem PKW die Weseler Str. aus Richtung Issum, in Richtung Geldern. In Höhe eines Fast-Food-Restaurants musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein 16jähriger Issumer zu spät, der mit seinem Leichtkraftrad die Weseler Straße in gleicher Richtung befuhr. Er fuhr auf das stehende Fahrzeug auf und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er das Krankenhaus Geldern wieder verlassen.

