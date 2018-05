Kreispolizeibehörde Kleve / Fahrzeug kam von der Straße ab, ...

Fahrzeug kam von der Straße ab, Fahrer alkoholisiert.

Kerken - Am 26.05.2018 gegen 01:20 Uhr befuhr ein 27 jähriger Mann aus Straelen die Heronger Straße (L140) in Kerken, von Kerken kommend in Fahrtrichtung Wachtendonk. In einer lang gezogenen Linkskurve kam er mit seinem VW Caddy nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen eine Leitplanke. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Da die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Fahrzeugführer Akoholgeruch wahrnahmen, wurde auf der Polizeiwache Geldern eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 23500 Euro geschätzt.

