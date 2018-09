Kreispolizeibehörde Kleve / Festnahme nach Automatenaufbruch

Festnahme nach Automatenaufbruch

Goch - Nachdem es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Aufbrüchen von Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle auf der Klever Straße gekommen war, konnte die Polizei am Samstag, 22.09.2018, gegen 03:00 Uhr, einen vermutlich 24jährigen Niederländer am Tatort als Tatverdächtigen festnehmen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei informiert, nachdem sich eine männliche Person auf das Tankstellengelände begeben und an den Automaten zu schaffen gemacht hatte. Bei Eintreffen der Polizei wurde er versteckt in einem angrenzenden Gebüsch angetroffen. Die Ermittlungen dauern an.

