Kreispolizeibehörde Kleve / Garageneinbruch

Garageneinbruch

Kleve - Unbekannte bauten ein Kunststoffkippfenster auf der Rückseite einer Garage auf der Theodor-Heuß-Straße aus. Anschließend gelangten sie in der Zeit von Dienstag, 03.04.2018, 12:30 Uhr, bis Freitag, 06.04.2018, 17:30 Uhr, durch die Fensteröffnung in die Garage und entwendete dort eine bislang unbestimmte Menge an Werkzeugen. Hinweise zur Aufklärung der Straftat werden erbeten an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040.

