Kreispolizeibehörde Kleve / Gefährlicher Eingriff in den ...

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Goch - Am Samstag, 23.03.2019 zwischen 13:38 Uhr und 14:00 Uhr legten unbekannte Täter im Bereich der Weselerstraße in Goch ein an einem ca. 2 Meter langen Vierkantrohr befestigtes Schild auf die dortigen Bahngleise. Noch vor Eintreffen eines Zuges, konnte das Hindernis durch Polizeibeamte der Polizeiwache Goch entfernt werden. Die Beamten fertigen nun eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Hinweise zu den Verursacher bitte an die Polizei in Goch unter Telefon: 02823-1080

