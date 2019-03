Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Diebstahl / Auspuff an ...

Geldern - Diebstahl / Auspuff an einem Mercedes abgesägt

Geldern - Am Sonntag (24. März 2019) zwischen 11.00 und 13.30 Uhr sägten unbekannte Täter das Auspuff-Endstück aus Edelstahl an einem Mercedes ML 55 AMG ab und entwendeten es. In diesem Zeitraum war der Mercedes an der Herzogstraße, am Honselaersweg und am Neufelder Weg abgestellt. Am Neufelder Weg war der Diebstahl aufgefallen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

