Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Diebstahl / Täter ...

Geldern - Diebstahl / Täter entwenden vier schwere Bronzefiguren

Geldern-Pont - Am Donnerstag (22. November 2018) in der Zeit zwischen 07.00 und 15.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Grundstück eines Gutshofes an der Straße Möhlendyck. Aus einer Remise der Hofanlage entwendeten sie vier schwere Bronzefiguren. Aufgrund des Gewichtes ihrer Beute flüchteten die Diebe wahrscheinlich mit einem Fahrzeug.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve