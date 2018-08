Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Diebstahl / Zwei ...

Geldern - Diebstahl / Zwei Pilotenkoffer mit Unterlagen gestohlen

Geldern - Am Mittwoch (15. August 2018) gegen 12.50 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei schwarze Pilotenkoffer aus einem Audi, der in einer Garage an der Lothringer Straße stand. Der 58-jährige Besitzer des Audi hatte während des Ausladens den Kofferraumdeckel offen gelassen und war für wenige Minuten ins Wohnhaus gegangen. Diesen Augenblick nutzten die Unbekannten zum Diebstahl. In den Koffern befinden sich Firmenunterlagen. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

