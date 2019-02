Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Einbruch in ...

Geldern - Einbruch in Einfamilienhaus / Täter lösen Alarmanlage aus

Geldern-Kapellen - Am Donnerstag (21. Februar 2019) gegen 22.55 Uhr schlugen unbekannte Täter an der Beerenbrouckstraße ein Fenster an der Rückseite eines Einfamilienhauses ein. Die Täter kletterten in das Haus. Als sie dort die Alarmanlage auslösten, flüchteten sie ohne Beute.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

