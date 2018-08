Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Einbruch in eine Schule / ...

Geldern - Einbruch in eine Schule / Die Polizei sucht Zeugen

Geldern - In der Zeit von Mittwoch (15. August 2018) um 17.00 Uhr bis Donnerstag (16. August 2018) um 06.00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Schule an der Königsberger Straße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Während der Ferien werden Renovierungsarbeiten im Schulgebäude durchgeführt. Die Einbrecher entwendeten zwei Koffer mit Werkzeugen sowie Kabel, die noch nicht verarbeitet waren. Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

