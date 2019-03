Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Einbruch in Grundschule

Geldern - Einbruch in Grundschule

Geldern - Bei einem Einbruch in eine Grundschule auf der Walbecker Straße im gleichnamigen Ortsteil haben Unbekannte am Samstag, 23.03.2019, zwischen 11.00 Uhr und 17.30 Uhr, aus einem Sparschwein 300 Euro erbeutet. Schüler und Lehrer hatten sich bis 13.30 Uhr an einer Müllsammelaktion beteiligt und sich hierzu im Aufenthaltsraum des Offenen Ganztages getroffen, wo sich auch das Sparschwein des Fördervereins befand. Bei Tatentdeckung bemerkte die Hausmeister, dass die Holztüre zu diesem Raum aufgehebelt worden war. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der oder die Unbekannten die obige Aktion ausnutzten, um sich im Schulgebäude zu verbergen und anschließend gezielt und ungestört den Einbruch zu verüben. Weitere Aufbruchsversuche oder Sachschäden waren nicht zu verzeichnen. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtigte Beobachtungen gemacht haben. (SI)

