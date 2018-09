Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Einbruch in Schule / Zwei ...

Geldern - Einbruch in Schule / Zwei Türen und ein Fenster beschädigt

Geldern - In der Zeit zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch (19. September 2018), 9.15 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Anne-Frank-Straße ein Fenster an einer Schule auf. Die Täter kletterten durch das Fenster in ein Büro und durchsuchten es. Dann traten sie eine Tür auf, um das Büro zu verlassen. Die Täter traten eine Tür zu einem weiteren Büro auf und durchsuchten es ebenfalls. Nach bisherigen Angaben wurde nichts entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

