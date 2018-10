Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Ladung verloren / Auto ...

Geldern - Ladung verloren / Auto beim Überfahren von Eisenmatten beschädigt

Geldern - Am Montag (1. Oktober 2018) gegen 21.30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus Geldern mit seinem Audi A4 die Krefelder Straße in Richtung Kölner Straße. Kurz hinter einer Unterführung bemerkte er vor sich Gegenstände auf der Fahrbahn. Da ein gefahrenloses Bremsen nicht mehr möglich war, überfuhr der junge Mann die Gegenstände. Anschließend stieg er aus und sah, dass es sich dabei um 1,5x2 Meter große Eisenmatten handelte. Ein Fahrzeug, das die Matten verloren haben könnte, war nicht mehr in der Nähe. Der 23-Jährige räumte die Matten von der Straße. Später entdeckte er einen Schaden an seinem Auto. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des Fahrzeugs, das die Eisenmatten verloren hat.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250.

