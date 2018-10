Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Sachbeschädigung / Kopf ...

Geldern - Sachbeschädigung / Kopf der Steinfigur des Heiligen St. Nikolaus abgetrennt

Geldern-Walbeck - In der Zeit zwischen Dienstag, 19.00 Uhr, und Mittwoch (3. Oktober 2018), 8.00 Uhr, trennten unbekannte Täter an der Luciastraße den Kopf einer rund 150 Jahre alten Sandsteinfigur des Heiligen St. Nikolaus ab. Den Kopf warfen die Täter in einen rund fünf Meter entfernten Garten. Die etwa 1,50m hohe Steinfigur steht auf einem Sockel neben der St. Nikolaus Kirche.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

