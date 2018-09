Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Unfallflucht / ...

Geldern - Unfallflucht / Silberfarbener Ford Transit beschädigt

Geldern - Am Montag (10. Juli 2018) zwischen 6.45 und 8.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Krefelder Straße einen silberfarbenen Ford Transit am linken Außenspiegel. Der Transporter war auf einem Parkstreifen abgestellt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

