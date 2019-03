Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Unfallflucht / Blaue ...

Geldern - Unfallflucht / Blaue Mercedes C-Klasse beschädigt

Geldern - In der Zeit zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Samstag (23. März 2019), 14:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer eine blaue Mercedes C-Klasse, die in einer Parkbucht an der Straße Am Bückelewall abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden hinten links an dem Wagen. Der Verursacher entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

