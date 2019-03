Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Unfallflucht / Schwarzer ...

Geldern - Unfallflucht / Schwarzer Dacia Duster im Gegenverkehr beschädigt

Geldern - Am Samstag (23. März 2019) gegen 14.00 Uhr war ein 68-jähriger Mann in einem schwarzen Dacia Duster aus Richtung Theodor-Heuss-Straße auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. In einer Linkskurve in Höhe der Ludwig-Erhard-Straße fuhr er an geparkten Fahrzeugen vorbei. Ein unbekannter Autofahrer kam ihm dort entgegen und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Dacia wurde an der linken hinteren Seite beschädigt. Der unbekannte Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sein Fahrzeug kann nicht beschrieben werden.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve