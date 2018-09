Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Verkehrsunfall / ...

Geldern - Verkehrsunfall / 11-jähriges Mädchen bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Geldern - Am Montag (17. September 2018) gegen 13.15 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau aus Geldern in einem Mazda 2 auf dem Nordwall in Richtung Ostwall. Bei Grün wollte sie Kreuzung Harttor geradeaus überqueren. Ein Transporter stand bei Rot auf der Linksabbiegespur des Nordwalls. Ein 11-jähriges Mädchen überquerte an einer Verkehrsinsel, außerhalb der Ampel und vor dem wartenden Transporter, zu Fuß die Fahrbahn des Nordwalls. Dabei stieß sie mit dem von rechts kommenden Mazda zusammen. Das Mädchen verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es wurde dort zur Beobachtung stationär aufgenommen.

