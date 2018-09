Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Verkehrsunfall / ...

Geldern - Verkehrsunfall / 7-Jähriger bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Geldern - Am Dienstag (25. September 2018) gegen 19.00 Uhr fuhr eine 64-jährige Frau aus Geldern in einem Volvo C70 aus Richtung Antoniusstraße auf der Ponter Dorfstraße. Auf Höhe der Straße An der Dorfwiese wollte ein 7-jähriger Junge aus Geldern mit seinem Fahrrad die Straße überqueren. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Junge schwer verletzte wurde. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve