Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Verkehrsunfall / ...

Geldern - Verkehrsunfall / 54-jährige Radfahrerin und 8-jähriges Mädchen bei Zusammenstoß mit PKW verletzt (Nachtrag zur Meldung vom 29. November 2018, 13.53 Uhr)

Geldern - Die Polizei sucht immer noch nach einem wichtigen Zeugen von einem Verkehrsunfall auf der Pater-Delp-Straße am Donnerstag(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4129668). Inzwischen liegen der Polizei Einzelheiten zu der Zeugin vor.

Eine Schülerin auf einem Fahrrad war von der Autofahrerin unmittelbar vor dem Unfall überholt und geschnitten worden. Das Mädchen schrie und hielt sich die Hände vor den Mund, als sie den Unfall kommen sah.

Die Schülerin wird von der Polizei als Zeugin gesucht. Sie ist 13 bis 15 Jahre alt und trug einen Rucksack. Das Mädchen war mit dem Fahrrad auf der Stauffenbergstraße in Richtung Weseler Straße unterwegs. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 7.45 Uhr an der Einmündung Pater-Delp-Straße.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve