Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Verkehrsunfallflucht / ...

Geldern - Verkehrsunfallflucht / Schwarzer Mercedes-Benz beschädigt

Geldern-Pont - Am Mittwoch (15. August 2018) zwischen 12.15 Uhr und 13.25 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Antoniusstraße in Pont einen schwarzen Mercedes-Benz. Es wurde ein Schaden an der linken Seite der hinteren Stoßstange festgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 - 1250.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve