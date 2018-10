Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Versuchter Einbruch in ...

Geldern - Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte und Garage / Hebelspuren an Türen und einem Fenster

Geldern-Walbeck - In der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Sonntag (7. Oktober 2018), 16.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter an der Kleinbahnstraße, in eine Doppelhaushälfte und in die dazugehörende Garage einzubrechen. Die Täter hinterließen Hebelspuren an den Türen zum Wintergarten des Hauses und an der Tür und dem Fenster der Garage. Die Täter gelangten weder in das Haus noch in die Garage. Sie flüchteten unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

