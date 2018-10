Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Versuchter Einbruch in ...

Geldern - Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte / Täter flüchtet vor Nachbarn

Geldern-Walbeck - Am Sonntag (14. Oktober 2018) gegen 10.40 Uhr drang ein unbekannter Täter am Droyenweg in den Wintergarten einer Doppelhaushälfte ein. Als der Hund des Nachbarn anschlug, flüchtete der Täter. Dabei schlug er zwei Scheiben zum Carport ein. Der Nachbar sah, wie der Täter über ein angrenzendes Feld in Richtung Walbecker Straße wegrannte. Der Täter trug ein Oberteil mit langen Ärmeln. Näher kann er nicht beschrieben werden.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

