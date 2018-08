Kreispolizeibehörde Kleve / Geldern - Zusammenstoß zwischen ...

Geldern - Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern / Polizei sucht etwa 11 Jahre alten Jungen

Geldern - Am Mittwoch (29. August 2018) gegen 7.30 Uhr waren eine 31-jährige Frau aus Geldern und ihr 8-jähriger Sohn mit Fahrrädern auf dem Radweg der Straße Harttor in Richtung Klever Straße unterwegs. Wegen einer Baustelle benutzten sie den Radweg auf der linken Seite. Ein unbekannter etwa 11 Jahre alter Junge bog mit einem Fahrrad vom Kanalweg auf den Radweg der Straße Harttor. Dabei stieß er mit der 31-Jährigen zusammen. Die Frau stürzte und brach sich dabei den Arm. Das Fahrrad des Jungen wurde am Kettenschutzgehäuse beschädigt. Die Polizei fand an der Unfallstelle entsprechende graue Splitterteile.

Die Polizei sucht den unbekannten etwa 11 Jahre alten Jungen. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

