Kreispolizeibehörde Kleve / Geparkter Motorroller beschädigt / ...

Geparkter Motorroller beschädigt / Zeugen gesucht

Kranenburg - Auf dem Parkplatz des Kranenburger Rathauses an der Klever Straße wurde am Donnerstag, 16.08.2018 zwischen 08:45 Uhr und 12:00 Uhr ein geparkter Motorroller beschädigt. Vermutlich wurde dieser beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug angefahren und stürzte dann zu Boden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Kleve, Tel. 02821 / 5040 zu wenden.

