Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - 34-Jähriger randaliert in ...

Goch - 34-Jähriger randaliert in Freizeitbad und belästigt eine Jugendliche / Polizei sucht das Opfer

Goch - Am Samstagabend (1. September 2018) fand auf dem Gelände eines Freizeitbades an der Kranenburger Straße eine Veranstaltung statt. Ein alkoholisierter 34-jähriger Mann aus Goch randalierte auf dem Veranstaltungsgelände. Der Sicherheitsdienst verständigte kurz nach Mitternacht die Polizei. Der 34-Jährige soll auch eine etwa 16 Jahre alte Jugendliche sexuell belästigt haben. Die unbekannte Jugendliche ließ sich von ihren Eltern abholen, bevor die Polizei eintraf. Ihre Eltern werden gebeten, sich bei der Kripo Goch unter 02821-5040 zu melden. Die Polizeibeamten nahmen den 34-Jährigen in Gewahrsam und stellten seine Identität fest. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

