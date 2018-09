Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - 75-jährige Radfahrerin ...

Goch - 75-jährige Radfahrerin erliegt ihren Verletzungen (Nachtrag zur Meldung vom 5. September 2018, 13.24 Uhr)

Goch - Die am letzten Mittwoch (5. September 2018) gegen 9.50 Uhr an der Einmündung der Bundesstraße 9 mit der Bundesstraße 504 verunglückte 75-jährige Gocherin ist am heutigen Freitag in einer Duisburger Spezialklinik ihren schweren Verletzungen erlegen.

Die Gocherin hatte mit ihrem Fahrrad den Radweg der B 504 in Richtung Goch befahren und war im Einmündungsbereich vom Renault Megane eines 67-jährigen Niederländers erfasst worden. Ein Rettungshubschrauber hatte die 75-jährige in eine Spezialklinik geflogen.

Die polizeilichen Unfallermittlungen dauern derzeit noch an.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve